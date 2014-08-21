Как чистить печень при помощи соков

Если у вас проблемы с печенью, то лечения медицинскими препаратами, может оказаться не достаточно. В качестве профилактики, можно очистить печень овощными соками. Лучше пить свежие соки, потому что в их составе содержится больше полезных веществ, чем в консервированных, пишет infokava.com.

Если вы захотите быстро очистить печень соками, то нужно знать, что они могут вызвать неприятные, а моментами и болезненные ощущения. Но когда она полностью очистится – боли уйдут.

Для очищения нужно взять сок лимона, горячую воду и смесь соков (свекольный, огуречный, морковный). Затем смешать сок лимона с 0,5 литров воды и пить три раза на день, параллельно нужно принимать и смесь из овощных соков. Такие процедуры способны очистить печень за несколько дней. Будьте здоровы!