За сутки погибли 9 украинских военных и 22 получили ранения

13:20, 20 августа 2014
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Об этом сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко

Фото: УНИАН

За сутки погибли 9 украинских военных и 22 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за минувшие сутки погибли 9 украинских военнослужащих и 22 получили ранения.

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