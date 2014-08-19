Сегодня прощались с академиком Еленой Лукьяновой

Елена Лукьянова родилась 13 января 1923 года на Черниговщине в семье учителей. Во время войны была подпольщицей, разведчицей и медсестрой партизанского отряда. После войны окончила Киевский медицинский институт (ныне - Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца) и тогда же пришла на работу в Украинский научно-исследовательский институт охраны материнства и детства (позднее переименованный в Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины). Пришла младшим научным сотрудником, а впоследствии стала директором и возглавляла институт более 25 лет.

В медицинской науке она была большим авторитетом. Мы даже не догадываемся, кому обязаны тем, что мы сами и наши дети выросли, минуя проблемы, связанные с рахитом. В Украине именно Елена Лукьянова занималась вопросами, связанными с профилактикой и лечением нарушений кальциево-фосфорного обмена. Елена Лукьянова также создала научную школу по детской гастроэнтерологии. Под ее руководством проведены уникальные исследования влияния последствий радиационного облучения на состояние матери и ребенка и предложены соответствующие методы лечения.

Елена Лукьянова подготовила 25 докторов и 58 кандидатов медицинских наук. Ее научные разработки дважды отмечались Государственной премией Украины и Государственной премией Советского Союза. Она была награждена 5 орденами и 15 медалями. А в 1995 году Международный биографический центр (Кембридж, Великобритания) и Американский биографический институт признали Елену Лукьянову одним из 500 наиболее влиятельных и выдающихся ученых мира.