Кому нельзя есть яблоки

Как считают диетологи, для яблок практически нет противопоказаний, однако люди с гастритами с повышенной кислотностью желудочного сока, а также те, у кого язва желудка и двенадцатиперстной кишки или воспалительные процессы в поджелудочной железе, должны быть осторожными со свежими яблоками, поскольку они могут осложнить течение болезни, пишет ogo.ua.

Во время обострения этих заболеваний не стоит есть яблоки, так же как и другие овощи и фрукты. И, проконсультировавшись с врачом, люди с подобными проблемами могут кушать сладкие яблоки, натертые без кожуры, или печеные, из которых предварительно удалили сердцевину. Конечно, содержание витамина С в этом случае уменьшается после тепловой обработки, но пептидные, минеральные соли, фруктовые кислоты сохраняются.

Те, кто имеет аллергию, не должны есть красных яблок, нужно отдавать предпочтение зеленым.

Также и маленьким детям педиатры советуют давать зеленые яблоки. Тем, у кого сахарный диабет, нельзя есть красные сладкие яблоки. Насчет сушеных, то они сохраняют и пищевые, биологические и диетические свойства свежих яблок, утверждают специалисты.