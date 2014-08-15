Страны НАТО помогут протезировать 50 наиболее тяжелораненых украинских военных

Страны Северо-Атлантического альянса (НАТО) помогут протезировать 50 наиболее тяжелораненых во время боев в зоне антитеррористической операции украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Харькове сказала Уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины, народный депутат Ирина Геращенко.

По ее словам, такая договоренность была достигнута во время визита в Киев Генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена.

«Во время визита в Украину Генерального секретаря НАТО президент Украины договорился о том, что страны НАТО помогут и возьмут на себя помощь с протезированием 50 наиболее тяжелораненых. Это те самые тяжелые ранения, ребята наши, которые потеряли конечности и нуждаются в протезировании. Украинская власть будет способствовать здесь и поможет, чтобы они получили самые современные протезы в тех странах, где медицина на порядок выше», - сказала Геращенко.

По ее словам, на данное время 13 тяжелораненых украинских военных находятся на лечении в Польше, 3 военных недавно вернулись из Литвы.

Геращенко также отметила, что военнослужащие, которые получили тяжелые ранения в зоне АТО, связанные с ампутациями, будут работать в военкоматах.