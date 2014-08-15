Завтра в северных и Винницкой областях ожидаются грозы

По информации Гидрометцентра Украины, завтра, 16 августа в северных и Винницкой областях грозы, в западной части в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

При таких погодных условиях ГАИ Украины призывает водителей быть особо внимательными и осторожными за рулем, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

«Не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию и правила парковки, откажитесь от рискованных маневрирований. Помните, что в очень сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду. При остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию. При недостаточной видимости, а особенно с наступлением сумрак, водителям и пешеходам рекомендуется обязательно выделить себя на дороге. Водители должны заблаговременно включить на своих автомобилях габаритные огни, свет ближних фар или противотуманные фары, а пешеходы - по возможности использовать светлую одежду и светоотражающие элементы, что позволит водителям заблаговременно увидеть их на дороге и соответственно среагировать», - отмечается в сообщении ГАИ.