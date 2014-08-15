Батальон “Донбасс” безотлагательно нуждается в бронированных реанимобилях

Батальон “Донбасс” безотлагательно нуждается в трех бронированных и двух обычных реанимобилях класса “С”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник медицинской службы батальона “Донбасс” Юрий Марченко.

Он отметил, что в военных условиях существует такое понятие, как “золотой час”, то есть если в течение одного часа раненным бойцам оказывается квалифицированная медицинская помощь, то выживание после ранения составляет 80%. Но для этого нужно, чтобы в зоне боевых действий у военных были бронированные реанимобили, на которых можно было бы оперативно вывезти с поля боя раненых и во время вывоза начать оказывать медицинскую помощь.

Марченко отметил, что батальон “Донбасс” нуждается в пяти реанимобилях: три из них должны быть бронированные - для работы непосредственно в зоне боевых действий, и два обычные, которые будут находиться в так называемой зеленой зоне, где нет опасности их поражения со стороны врага.

Он сказал, что стоимость переоборудования под бронированный реанимобиль серийного автомобиля ГАЗ-66 составляет 500 тысяч гривен, а сам автомобиль стоит 80-100 тысяч.

Также он отметил, что на передовой не хватает хирургов разного профиля, и призвал медиков-добровольцев, которые имеют хирургическую специальность, помочь спасать жизни бойцов батальона.

“Для эффективной работы в боевых условиях необходимо три бронированных реанимобиля класса “С” и два небронированных того же класса. К тому же нужны специалисты разного профиля: анестезиологи, хирурги, которые могут работать не только в операционной, но и в полевых условиях. Возможности реанимобилей класса “С” позволяют делать небольшие операции даже с применением внутривенной анестезии. Но специалистов-медиков, которые умеют работать в таких условиях, очень мало, их очень мало призывают, хотя и Минобороны, и Минздрав посылало нам запрос, какие нам нужны специалисты. Поэтому, если кто-то из хирургов желает, то мы можем обсудить этот вопрос”, - сказал Марченко.