В медицинских вузах Украины снова будут преподавать военную медицину

Как отметили УНИАН в Минздраве, причиной этого стала нехватка специалистов военной медицины, ведь еще в октябре 2010 года было ликвидировано кафедры военной подготовки во всех высших медицинских учебных заведениях, кроме Харьковского, Тернопольского и Запорожского государственных медицинских университетов.

Поэтому, чтобы улучшить эту ситуацию и организовать изучение студентами предметов военной медицины и медицины чрезвычайных ситуаций, МОЗ Украины поручило ректорам высших медицинских учебных заведений внести изменения в действующих учебных программ.

В частности, в изучении дисциплины «Внутренняя медицина» предусмотрены темы по военной терапии объемом 30 часов; в изучении дисциплины «Хирургия, детская хирургия» предусмотрены темы по военной хирургии объемом 45 часов; в изучении дисциплины «Травматология и ортопедия» предусмотрены темы с военной травматологии объемом 10 часов; в изучении дисциплины «Нейрохирургия» предусмотрены темы с военной нейрохирургии объемом 5 часов; в изучении дисциплины «Гигиена и экология» предусмотрены темы по военной гигиены объемом 30 часов; в изучении дисциплины «Эпидемиология» предусмотрены темы по военной эпидемиологии объемом 6 часов.

Также в перечень курсов по выбору введены соответствующие программы военно-медицинской тематики. Для этого на базе кафедр Украинской военно-медицинской академии будут проведены соответствующие циклы усовершенствования подготовки научно-педагогических работников высших учебных заведений.

Кроме того, МОЗ поддерживает обращение Министерства обороны Украины относительно укомплектования украинских военных кадровым и мобилизационным ресурсом в направлении расширения сети военных учебных подразделений высших учебных заведений и возобновление деятельности военных кафедр в высших медицинских учебных заведениях, которые расположены в городах, где функционируют военно-медицинские клинические центры или военные госпитали. С этой целью специалисты министерств сейчас разрабатывают проект постановления Кабинета Министров Украины о возобновлении функционирования военных кафедр в высших медицинских учебных заведениях.