Почему красивые люди реже болеют

В исследовании приняли участие 15 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 24 до 35 лет

У привлекательных людей меньше шансов заболеть астмой, диабетом и гипертонией, с удивлением обнаружили ученые. Чем более физически привлекательными оценивались мужчины и женщины, тем реже у них обнаруживались проблемы со здоровьем, от высокого уровня холестерина до депрессии, пишет Сегодня.

Они также чувствовали себя более здоровыми, меньше времени работали и имели меньше физических и психических заболеваний в течение жизни, пишет infosmi.net.

Эти необыкновенные результаты дало исследование, проведенное в США учеными Университета Цинциннати. В нем приняли участие 15 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 24 до 35 лет.

Их внешность оценивалась по фотографиям другими участниками, а количество болезней, которыми переболели люди, они указывали сами, как и данные о своем нынешнем самочувствии.

Мужчины и женщины были разбиты на 5 категорий - очень непривлекательные, непривлекательные, средние, привлекательные и очень привлекательные.

Каждое увеличение в рейтинге физической привлекательности снижало у мужчин на 13 процентов вероятность высокого уровня холестерина, на 20 процентов - риск высокого кровяного давления, на 15 процентов - депрессии, на 23 – СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

Женщинам каждое повышение по лестнице привлекательности давало такие преимущества: на 21 процент ниже риск высокого кровяного давления, на 22 процента меньше шансов иметь диабет, на 12 процентов - астму, на 17 процентов - депрессии, на 18 - СДВГ.

И мужчины, и женщины, которые были оценены как очень физически привлекательные, более положительно оценивали свое здоровье и меньше бывали на больничном в связи с болезнью.

Они также имели меньшее количество хронических диагнозов, психологических расстройств и болезнетворных диагнозов в целом.

Исследователи предполагают, что их результаты подтверждают теорию, что привлекательность является маркером здоровых генов.