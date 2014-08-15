Фонд Порошенко взял под опеку раненых в АТО, которые лечатся в Винницком госпитале

Как передает корреспондент УНИАН, подвоз военных вместе с медицинскими персоналом, который сопровождал бойцов, осуществлялся с помощью специальных автобусов, поскольку отдельные военные не могли самостоятельно передвигаться из-за ранения ног.

На набережной тысячи людей, среди которых было много детей в вышиванках, встречали бойцов. Люди создали живой коридор, по которому прошли раненые парни, а люди приветствовали их аплодисментами, цветами, возгласами «Герои!» и «Спасибо!».

Заместитель начальника военно-медицинского клинического центра центрального региона, полковник медицинской службы Александр Столяренко отметил, что «для того, чтобы вернуться с войны, нужно не только переехать из зоны боевых действий, нужно постепенно входить в жизнь обычных людей. Сегодня это новаторский шаг с нашей стороны. Вообще-то больных не вывозят за пределы лечебного заведения, но жители Винницы продемонстрировали огромную поддержку всем раненым и больным. Я считаю, что это мероприятие даст им другие впечатления, кроме войны, боли, госпиталя. Мы живем в такое время, когда неизвестно, что больше поможет - медицинская помощь или человеческая благодарность, эмоциональная поддержка. Это им нужно».

Присутствующие на набережной могли на протяжении часа смотреть программы фонтана Roshen, а кульминацией вечера стала украинская программа «Хвилі рідної душі» («Волны родной души»).