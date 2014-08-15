Украинские пограничники получили лекарства от диаспоры из Чикаго

В Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины поступила гуманитарная помощь из США.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, около 60 коробок с медицинскими препаратами и оборудованием направила украинская диаспора из Чикаго.

«Для лечения раненных военных, кроме медицинских препаратов, небезразличные граждане передали функциональные койки, фиксирующие воротники, послеоперационные пояса, катетеры, гигиенические средства и тому подобное», - говорится в сообщении.

Как отметили в пограничном ведомстве, к сбору помощи приобщились не только украинцы, которые проживают за рубежом, но и волонтеры, которые распространяли информацию о сборе средств в социальных сетях.

Начальник управления здравоохранения Администрации Госпогранслужбы генерал-майор Валентин Волоха и начальник Центрального клинического госпиталя Госпогранслужбы полковник Михаил Карнаух, которые присутствовали во время передачи помощи, поблагодарили всех небезразличных граждан.

«Мы не всегда знаем фамилии людей, которые помогают нам спасать жизнь военных. Но мы очень благодарны каждому из вас за такое гуманное дело», - сказал Валаха.