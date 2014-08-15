Похищенные террористами в Луганске и вывезенные в РФ 8 детей-инвалидов прибыли в Харьков

Похищенные представителями незаконных вооруженных формирований в Луганске 8 детей-инвалидов в возрасте от 8 месяцев до 3 лет прибыли в одно из лечебных учреждений Харькова поздно вечером 13 августа.

Как сообщает сайт Харьковской облгосадминистрации, об этом заявила заместитель директора департамента здравоохранения ОГА Галина Сироштан.

Дети были незаконно вывезены в Россию 8 августа. 13 августа в сопровождении украинского Омбудсмена Валерии Лутковской малыши пересекли украинско-российскую границу и были направлены в одно из медицинских учреждений Харьковской области.

Для транспортировки детей украинская сторона предоставила новые кареты скорой помощи, оборудованные и обеспеченные всем необходимым для перевозки больных детей.

Все прибывшие в Харьков – мальчики, требуют ухода и постоянного лечения. Сегодня с утра началось полное обследование всех детей, трем малышам, которые получают противосудорожную терапию, уже проведена энцефалография головного мозга, говорится в сообщении.