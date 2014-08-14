На Донбассе ежедневно умирает в среднем 70 человек - ООН

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность тем фактом, что на востоке Украины стремительно растет количество жертв в результате боевых действий.

По данным ООН, число жертв конфликта в течение последних нескольких недель выросла почти вдвое и на сегодня составляет 2086 человек, сообщает 24 канал. Таким образом в настоящее время ежедневно умирает в среднем 70 человек. Общее число раненых с начала конфликта составляет около 5 тысяч человек. Информация о жертвах включает данные о смерти украинских бойцов, мирных жителей и российских боевиков. Однако в ООН подчеркивают, количество жертв среди мирного населения может быть занижено из-за нехватки информации.