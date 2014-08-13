ООН готова приобщиться к координации международной гуманитарной помощи для Украины.

Об этом сказал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Генеральный секретарь ООН в ходе разговора затронул вопрос международной гуманитарной миссии для Луганска, которая инициирована президентом Украины. Пан Ги Мун предложил, чтобы ООН приобщилась к координации действий с Международным комитетом Красного Креста с целью соблюдения норм международного права», - говорится в сообщении.

Порошенко сообщил, что власти Украины создали межведомственный координационный механизм и заверили Пан Ги Муна в том, что украинская сторона делает все, чтобы нормы международного права и украинские процедуры были соблюдены. Глава государства приветствует готовность ООН приобщиться к координации международной гуманитарной помощи.

Генсек ООН отметил, что сегодня растет обеспокоенность относительно последнего развития событий в Украине. Он также сообщил, что очень внимательно следит за развитием ситуации в Украине, и выразил поддержку мирному плану президента Украины. «Меня вдохновляет ваша преданность намерению восстановить мир», - сказал он.

Также глава государства обратился к генеральному секретарю ООН с тем, что существует необходимость в усилении внимания мирового сообщества к вопросу похищения украинского пилота Надежды Савченко, которая содержится в тюрьме в России. Президент попросил генсекретаря в его диалоге с Россией способствовать решению этого вопроса, проинформировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 августа, российская власть отправила из Подмосковья колонну из около 300 грузовых автомобилей, которые она назвала "гуманитарным конвоем". По данным российской власти, они, среди прочего, передают для жителей Донбасса продукты питания, воду и электрогенераторы.

На данное время в Совете национальной безопасности и обороны Украины не имеют истинной информации о дальнейшем маршруте движения российского гуманитарного конвоя.

«Действительно, есть информация о том, что конвой не доехал до границы с Украиной в Харьковской области. Предварительно ожидалось, что колонная эта должна прибыть в Харьковскую область и пересечь границу в одном из пропускных пунктов и остановиться на транзитном пункте, чтобы ее смогли осмотреть и принять представители Красного Креста. Теперь есть информация, что колонна туда не едет. Однако точно не известно, куда она поедет дальше", - сказал на брифинге пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

Ряд западных политиков выразили опасения, что Российская Федерация может использовать гуманитарную ситуацию на Донбассе для ввода своих войск.