Люди, живущие с ВИЧ, испытывают стигму и дискриминацию

Люди, которые живут с ВИЧ, испытывают стигму и дискриминацию в медицинских заведениях Украины.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН руководитель отдела инновационных программ Всеукраинской благотворительной организации «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД» Оксана Брижоватая.

Так, эксперт, ссылаясь на данные исследований, отметила, что 82% людей, которые живут с ВИЧ, испытывают стигматизацию, 62% - дискриминацию.

Читайте такжеУкраину ожидает ухудшение ситуации с ВИЧ/СПИДом из-за перемещения населения из восточных регионов

«Именно поэтому был основан проект RESPECT: «Уменьшение стигмы и дискриминации, связанных ВИЧ, к представителям групп самого высокого риска в медицинских заведениях Украины». Проект поддержан Агентством США по международному развитию. Проект - 3-летний. Внедряется в Киеве и Львове. С последующим расширением на 4 региона, которые определят позже. Проект направлен на работу с заведениями здравоохранения общей медицинской сети. Мы планируем тренинги для медицинских работников, большое количество информационных материалов, которые касаются уменьшения стигмы и дискриминации, постконтактной профилактики у врачей, универсальных средств против инфицирования на рабочем месте, а также разработку определенной политики, которая будет внедряться медиками», - сказала Брижоватая.

Читайте такжеВ Украине в прошлом году уровень смертности от СПИДа снизился на 10%

Также она отметила, что в рамках проекта запланирован ряд тренингов для психологов, соцработников относительно работы с клиентами, которые испытывают внутреннюю стигму, будет и мощный адвокационный компонент – защита людей, которые испытывают стигму и дискриминацию, юридическое и социально-психологическое сопровождение.

«Успех лечения зависит не только от диагностики или правильно выбранного лечения, но и от положительных коммуникаций между врачом и пациентом. Защита прав является основой успешного лечения», - отметила Брижоватая.

Как заявил председатель Госслужбы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям Владимир Курпита, сегодня в Украине проживает приблизительно 250 тыс. человек, имеющих ВИЧ-инфекцию.

«Из них только 142 тысячи имеют доступ к медицинскому уходу и находятся под наблюдением в медицинском заведении (из 142 тысяч - 31 тысяча имеют диагноз СПИД). Совместно с пациентскими организациями и международными донорами мы продолжаем активную деятельность по уменьшению стигмы и дискриминации за счет проведения информационных кампаний, чтобы донести базовые понятия относительно инфицирования СПИДом и предоставления помощи», - сказал Курпита.