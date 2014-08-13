Украина может принимать гуманитарную помощь исключительно по линии Красного Креста – Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание правительства.

«Любые виды помощи Украина может принимать исключительно в рамках международного права и исключительно от Красного Креста, - сказал Яценюк. – Мы, как правительство, поставляем товары первой необходимости во все освобождены территории. Мы, как Украинское государство, обеспечивали и способны обеспечивать своих граждан».

Он сообщил, что сейчас в фонде помощи жителям востока около 6 млн дол.

«Уже сейчас вместе с нашими международными партнерами в фонде помощи около 6 млн дол., - сказал Яценюк. - Дополнительно правительство выделяет 10 млн. грн на закупку товаров первой необходимости».

Яценюк сообщил, что сейчас правительство формирует колонну с гуманитарной помощью на восток Украины.

"Уже 270 тонн мы поставили и делаем все для того, чтобы передать товары первой необходимости на соответствующие территории. Отдельно обращаюсь к Красному Кресту с просьбой помочь, чтобы эти грузы дошли до людей, так как территории контролируются террористами, которые поддерживаются Россией", - сказал премьер.

Относительно гуманитарных грузовиков от РФ Яценюк сказал следующее: "Они бы лучше эти триста КамАЗов пустыми прислали, забрали своих бандитов обратно, и тогда не нужно присылать гуманитарную помощь".

Как сообщал УНИАН, 12 августа Россия отправила из-под Москвы названные ею "гуманитарным конвоем" почти 300 грузовиков, которые должны доставить гуманитарную помощь жителям Луганска, уже несколько дней живущих в городе без электроэнергии, воды и связи из-за боев поддерживаемых Россией террористов с украинской армией.

Ряд западных политиков заявили, что российская власть может использовать гуманитарную ситуацию на Донбассе для того, чтобы ввести свои войска в Украину.