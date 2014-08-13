Футболисты "Шахтера" передали гуманитарную помощь для детей, эвакуированных из зоны боевых действий

ФК «Шахтер» присоединился к работе Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова.

Мирча Луческу и футболисты передали первую гуманитарную помощь пострадавшим в результате военных действий на Донбассе. «Горняков» представлял полузащитник Тарас Степаненко, который с миссией совершил вояж в Бердянск. Здесь он посетил детский лагерь «Солнечный», в котором сейчас живут эвакуированные фондом Рината Ахметова из зоны АТО дети с мамами.

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Тарас Степаненко передал им гуманитарную помощь: медикаменты, гигиенические принадлежности, а также футбольную форму, мячи, обувь.

- Сейчас у нас находятся 142 ребенка из Донецка, Луганска, Горловки, Макеевки и других городов. Некоторые дети из зоны АТО к нам приезжают не то что без спортивной формы, а бывает и в одних шортах и шлепанцах. Поэтому помощь, которую нам оказал ФК «Шахтер» очень весома – рассказал директор детского лагеря «Солнечный» Александр Бузин. - Спасибо и Тарасу Степаненко, который сегодня привнес в жизнь нашего лагеря много позитива. Видно по глазам детей, что они получили массу положительных эмоций от общения с игроком «Шахтера» и национальной сборной. Такого сюрприза, конечно, они не ожидали!

Общение с Тарасом Степаненко действительно получилось искренним и трогательным. От имени всей команды полузащитник «горняков» выразил поддержку ребятам, их мамам, пообещав, что «Шахтер» будет и в дальнейшем оказывать помощь – столько, сколько нужно.

– Согласился на эту поездку сразу. Тем более, когда узнал, что помочь нужно будет детям. Не раздумывая согласился, не смотря на то, что путь предстоял нелегкий: столько проехать, а не лететь. В итоге, я с удовольствием провел время. Это же дети! Сразу все налетели. Мы привезли подарки, мячи, форму. Приятно, что детвора была довольна, рада, счастлива. Ну, что детям нужно? Просто внимание и немного теплоты. Весело было, уходить совсем не хотелось, ­– поделился впечатлениями от общения 6-й номер «оранжево-черных».

Отметим, что 12 августа в рамках работы Гуманитарного штаба помощь была оказана более чем 500 детям, которые размещены в следующих учреждениях Бердянска:

- детский лагерь «Солнечный»;

- детский лагерь «Мечта»;

- база отдыха «Лазурный»;

- санаторий-профилакторий «Запорожсталь».