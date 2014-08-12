Принят закон, разрешающий без регистрации ввозить в Украину лекарства для АТО

Верховная Рада разрешила ввозить в Украину не зарегистрированные лекарства для потребностей АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты 287 голосами поддержали закон о внесении изменения в закон “О лекарственных средствах” о совершенствовании порядка обеспечения населения лекарственными средствами, предназначенными для лечения опасных и тяжелых болезней (№3818).

Как отметила председатель Комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева, данный закон, помимо прочего, разрешает ввозить незарегистрированные в Украине лекарственные средства для медицинского обеспечения военнослужащих, которые выполняют задания во время проведения АТО, во время действия чрезвычайного положения, особого периода, при наличии документов, подтверждающих регистрацию и использование этих лекарственных средств в странах, где они были закуплены.