Фонд Ахметова обеспечил проживание переселенцев в оздоровительном комплексе Николаевщины

Фонд Рината Ахметова обеспечивает проживание вынужденных переселенцев из Донбасса в Николаевской области.

Как сообщили УНИАН, начиная с 21 июня, в оздоровительном комплексе «Морская Волна» в с. Рыбаковка Николаевской области проживает 169 человек, которые переехали из опасных зон Луганской области. Среди них дети и взрослые с ограниченными возможностями, а также волонтеры и врачи, которые сопровождали их в дороге и помогают на месте.

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Руководство комплекса обратилось к Ринату Ахметову с просьбой оплатить долг за пребывание людей на базе и профинансировать их дальнейшее проживание и питание до конца сезона. После рассмотрения обращения в Гуманитарном штабе «Поможем» при Фонде Рината Ахметова было принято положительное решение.

Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова: «Гуманитарный штаб, который объединил в себе силы фонда, предприятий группы СКМ, а также ФК «Шахтер», помимо вопросов эвакуации, занимается также и обеспечением временного проживания вынужденных переселенцев в других регионах Украины или безопасных районах Донецкой области. Людей принимают базы отдыха СКМ в Запорожье, Мариуполе, наши партнерские организации в Днепропетровской области. Мы также сотрудничаем с Харьковской ОГА. Отдельно заключаем соглашения с оздоровительными комплексами в Одесской, Николаевской областях, когда видим, что без помощи Рината Ахметова вопрос не разрешится, а под угрозой выселения оказываются те, кто в нашем фокусе, – это мамы с детьми, пожилые люди, инвалиды. То есть, самые незащищенные. Именно поэтому, изучив всю информацию, полученную от «Морской Волны», мы приняли решение поддержать. Такую задачу нам изначально поставил и учредитель фонда – Ринат Ахметов – оказывать помощь землякам, которые в ней нуждаются».

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова работает по четырем основным направлениям: эвакуация из зоны военных действий детей, детей-сирот, многодетных матерей, инвалидов и тяжелых больных, пожилых людей; размещение переселенцев на базах, в санаториях и лагерях вне зоны военных действий;оказание гуманитарной помощи тем, кто остался на местах, и кто покинул зону АТО; адресная помощь, в том числе несовершеннолетним детям, которые потеряли родителей в ходе боевых действий.

Всего фондом Рината Ахметова по состоянию на 11 августа эвакуировано 14 357 человек, из них 6 781 детей.