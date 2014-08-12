Похищенные террористами в Луганске дети-инвалиды будут завтра возвращены в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре сообщил заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый.

Он напомнил, что это 7 украинских детей-инвалидов в возрасте до 2-х лет, которые больны ДЦП.

По словам Чалого, террористы «выходят за рамки человеческого». «Они забрали этих детей, вывезли в Россию и, к счастью, уже в результате активной позиции президента и других структур, надеюсь, эти дети уже завтра будут в Украине. Консул взял их на поруки и завтра возвращает», - сказал Чалый, отметив, что сейчас эти дети находятся в больнице в состоянии шока.

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Чалый отметил, что детей не повернут туда, где их похитили. «Они должны вернуться туда, где им будет предоставлена реабилитация. Я не специалист по медицинским вопросам, но понимаю, что после такого шока детям должна быть оказана поддержка. Я не знаю, какое будет решение, но у Украины есть возможности и найдутся правильные решения. Если это будет нуждаться в каком-то лечении за рубежом, или у нас не будет таких возможностей, то у нас есть обещания многих международных партнеров, чтобы такие возможности были применены», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на Департамент информационной политики Министерства иностранных дел Украины, 8 августа представителями вооруженных террористических формирований, которые действуют на востоке Украины, были незаконно перемещены через пункт пропуска «Изварино-Донецк» в Российскую Федерацию 7 украинских детей в возрасте до 2-х лет, больных детским церебральным параличом, похищенных из Дома малютки г. Луганск.