В госпиталях лечатся 1682 украинских военных, раненных в зоне АТО

На сегодняшний день в военных госпиталях лечатся 1682 украинских военных, получивших ранения в зоне АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

“Я прибыл из зоны АТО и могу засвидетельствовать, что система медицинского обеспечения в зоне боевых действий работает четко и надежно. Наши подразделения, которые были в окружении, вышли. С военными 79-й, 24-й, 72-й бригад, которые вышли из поля боя, работают психологи”, - отметил он.

По его словам, психологи изучают степень поражения психики воинов и при обследовании выявляют скрытые контузии.

“Психическое состояние военных, которые вышли из окружения, - удовлетворительное. Воины, которые имеют острые психические расстройства, находятся в наших медицинских заведениях”, - он.

По словам Андронатия, 60% из всех ранений — ранения конечностей. Он также проинформировал, что 16 раненых нуждаются в протезировании, и для этого Минсоцполитики выделило 30 млн грн.

Он подчеркнул, что добровольцы также будут полностью обеспечены протезированием.

“В Украине создана государственная служба по реабилитации воинов. Все будут под защитой”, - подчеркнул Андронатий.