Томенко требует решить проблемы тендерных закупок в медицине

Народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО обратился к Президенту Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и руководителю Службы безопасности Украины с просьбой обеспечить нормальную деятельность системы здравоохранения, образования и культуры, которая сегодня в значительной мере заблокирована схемами тендерной коррупции в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

„Не является тайной (и я убежден, что СБУ должна безотлагательно провести соответствующее расследование), что, по информации руководителей заведений здравоохранения, культуры и спорта, с целью коррупционных схем создан ряд структур с базовым названием „Промінь”, которые, формально принимая участие в процедурах закупки за государственные средства, обжалуют решения тендерных комитетов с целью получения финансовой прибыли. Такая практика особенно усилилась в последнее время, в результате чего ряд известных заведений здравоохранения остались без лекарств”, - отметил народный депутат.

Постыдной ситуацией Н.ТОМЕНКО считает то, что в канун Дня чествования участников боевых действий, который отмечается 15 февраля, единственный специализированный госпиталь для воинов-интернационалистов „Лесная поляна” остался фактически без лекарств.

Н.ТОМЕНКО убежден, что руководители государства должны сделать все, чтобы этот госпиталь и другие заведения здравоохранения имели возможность выполнять свои функциональные обязанности - лечить людей, а СБУ - провести соответствующее расследование, остановить „ПРОМІНевий вирус” во время тендерных закупок, а также адекватно оценить действия идеологов и организаторов существующих коррупционных схем в государственных закупках.

Народный депутат еще раз напомнил свою позицию относительно того, что нынешняя дискуссия вокруг проведения тендеров должна завершиться соответствующим голосованием Верховной Рады Украины относительно прекращения действия Закона «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и воссозданием тех законодательных принципов, которые работали в Украине до 2005 года. А после этого, подчеркивает Н.ТОМЕНКО, необходимо вносить изменения в законодательство с целью создания максимально открытой, упрощенной и доступной процедуры государственных закупок.