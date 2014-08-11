За прошлую неделю фонд Ахметова эвакуировал из зоны АТО около 4 тыс людей

Как сообщили УНИАН в фонде Ахметова, в течение двух дней – 4-5 августа – был эвакуирован весь Торезский психоневрологический интернат. Волонтеры фонда перевезли людей, их медикаменты, вещи, продукты в ближайшее безопасное место.

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По словам руководителя направления «Эвакуация» гуманитарного штаба при фонде Ахметова Дарьи Касьяновой, часто эвакуировать людей приходилось под вооруженным обстрелом.

«Также было очень сложно объяснить пожилым людям, зачем и куда они едут, почему нужно очень быстро занять свое место в автобусе и никуда не выходить. Зачастую это абсолютно одинокие люди, о которых некому позаботиться, кроме государства и неравнодушных людей. Очень помогли волонтеры, водители – терпеливо приглашали в автобус, сопровождали, кормили, давали воду. Сейчас эти пожилые люди наконец находятся в безопасности», - отметила Касьянова.

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Напоминаем, что при фонде Рината Ахметова работает Гуманитарный штаб, который объединяет усилия в том числе предприятий Группы СКМ и ФК «Шахтер». Гуманитарный штаб работает в четырех основных направлениях: эвакуация из зоны военных действий детей-сирот, многодетных матерей, инвалидов и тяжелых больных, пожилых людей; оказание гуманитарной помощи тем, кто остался на местах и кто покинул зону АТО; адресная помощь «здесь и сейчас» несовершеннолетним детям, которые потеряли родителей в ходе боевых действий.

Всего фондом Рината Ахметова эвакуировано по состоянию на 10 августа 14031 человек.