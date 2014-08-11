Когда в Украине похолодает

Об этом журналистам в понедельник сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"На этой неделе и в начале следующей недели будет изменение различных типов воздушных масс: более влажных, менее влажных, более теплых, менее теплых, что приведет к изменению погодных условий, но наиболее выраженным будет в западных и северных областях Украины", - сообщил Кульбида.

По его словам, 11-18 августа почти каждый день будут проходить краткосрочные дожди в западных областях, а с 14 августа такие дожди пройдут в северных областях и некоторых центральных, таких как Винницкая, Черкасская области.

Что касается южных и восточных областей, Кульбида прогнозирует, что на этой недели в данных регионах дождей не будет.

"В этих регионах, к сожалению, каких-то существенных изменений погодных условий не ожидаем", - сказал Кульбида.

Синоптик отметил, что на этой неделе средняя максимальная температура воздуха в Украине составит 30-35 градусов, а на юге и востоке страны температура поднимется до 38 градусов.

При этом некоторого похолодания стоит ожидать жителям западных, северных и некоторых центральных областей. В частности, похолодание можно ожидать 15 августа на территории западных областей, 16-18 августа - в северных и центральных областях. Тогда температура снизится до 21-26 градусов. Однако на юге и востоке существенных изменений температуры воздуха не будет.