Из России вернут 8 детей-инвалидов, похищенных террористами

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону.

«На данный момент в городе Донецк Ростовской области, находится 8 детей-инвалидов, похищенных террористами с Луганского детского дома. После оказания им необходимой помощи и реабилитации вследствие пережитых событий, они будут возвращены в Украину», - сказал консул.

На вопрос УНИАН, есть ли согласие российской стороны вернуть украинских детей, он ответил: «Да».

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на Департамент информационной политики Министерства иностранных дел Украины, 8 августа представителями вооруженных террористических формирований, которые действуют на востоке Украины, было незаконно перемещено через пункт пропуска «Изварино-Донецк» в Российскую федерацию семь украинских детей в возрасте до 2-х лет, больных детским церебральным параличом, похищенных из Дома малютки города Луганск.