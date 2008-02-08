У немолодых отцов рождаются более здоровые дети

Для молодой женщины может оказаться лучше завести детей с немолодым мужчиной: как свидетельствует новое исследование, у него больше шансов произвести на свет здоровых детей, чем у юноши, у которого бушуют гормоны.

Масштабное исследование вопроса о том, как возраст родителей влияет на вероятность появления у ребенка проблем при рождении, выявило, что наибольшей опасности подвергаются те малыши, чьим отцам еще не исполнилось двадцати лет. Дети молодых отцов на 22% чаще умирают в первые четыре недели жизни, а шансы умереть в первый год жизни у них на 41% выше, чем у тех, чьим отцам за двадцать. Кроме того, у них на 17% больше вероятность родиться раньше срока и с недостатком веса.

При этом если мужчине за сорок, риск врожденных заболеваний у ребенка не повышается.

Возраст всех матерей, принимавших участие в исследовании, составлял от 20 до 29 лет, чтобы исключить влияние возраста матери на результаты. Итоги работы опубликованы в медицинском журнале Human Reproduction.

Возглавлявший группу ученых профессор Ши Ву Вэнь из Исследовательского института здравоохранения в Оттаве, Канада, говорит, что полученные выводы представляют большую ценность. "Хотя риск в большинстве отдельных случаев возрастает незначительно, для общества в целом он огромен, если обнаруженное нами повышение опасности действительно связано с возрастом отца".

Вероятно, однако, что свою роль играют и социальные факторы.

Отцы-подростки в большинстве случаев беднее, чем мужчины старше сорока, у них хуже с образованием, они реже обеспечивают своим беременным женам медицинскую помощь, которая бы позволила избежать проблем у ребенка. Алан Пэйси, преподаватель андрологии в Шеффилдском университете, говорит: "Легко сказать, будто дело в сперматозоидах молодого отца, будто они в чем-то ненормальны".

"Гораздо более убедительное объяснение состоит в том, что старшие мужчины просто имеют больше возможностей поддержать своих беременных жен, чем молодые. Судя по всему, дети старших отцов начинают жизнь в более выгодных стартовых условиях".

inopressa.ru