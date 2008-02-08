О пользе и вреде солярия

Именно в зимнее время мы чаще посещает солярии. В холода так не хватает солнца, хотя бы искусственного, да и сохранить приятный оттенок кожи тоже никогда не будет лишним.

Однако даже несмотря на то, что современные лампы солярия предлагают безопасное "искусственное солнце", меру нужно знать во всем. Ведь бесконтрольное использование солярия может спровоцировать гиперпигментацию кожи и привести к неприятностям.

Популярность свою солярии у нас обрели лишь в конце 90-х годов прошлого века, а за рубежом искусственным солнцем люди наслаждались на 20 лет раньше. Развитие соляриев обусловлено, прежде, всего, стремлением к красивому оттенку кожи - такой эффект привлекает 99 процентов посетителей соляриев. При помощи солярия многие женщины выравнивают загар, который неровно лег на пляже, а также делают его ярче и поддерживают в то время, когда солнце не радует нас. При этом хорошего эффекта можно добиться малыми дозами, регулируя интенсивность и длительность воздействия ламп солярия .

Еще один положительный эффект солярия - усиление синтеза витамина Д. В течение долгих зимних месяцев солярий становится, чуть ли не единственным способом поддержать выработку этого важного витамина.

Однако как бы не рекламировали владельцы соляриев свои салоны, бесконтрольное использование "искусственного солнца" может привести к неприятностям. В первую очередь потому, что под действием УФ-излучения образуются свободные радикалы, которые усиливают старение кожного покрова, иссушают и истончают его. Они также усиливают пигментацию кожи. Поэтому постоянные посетители соляриев могут наблюдать увеличение числа пигментных пятен и появление новых.

Стоило только появится соляриям в нашей стране, как тот час возникли незатихающие споры об их чрезмерной полезности и тут же об их необычайной вредности. Одни говорили, что от них прогрессирует рак, другие - что наоборот, рак ими лечится. Одни утверждали, что солнечные лучи не в пример вреднее "солярийного" облучения, другие - настаивали на преимуществе естественного загара.

На самом деле в итоге всё сводится к простейшей украинской формуле: "Що занадто, то не здраво". Солярии - это такое же изобретение прогресса, как телевизор или пластическая хирургия. Чрезмерное увлечение ими чревато (впрочем, как и чрезмерное увлечение "природными дарами"). Поэтому не стоит пугать жену или подругу, изнемогающую по летнему солнцу, рассказами о раке, радиации и преждевременной старости. Просто, посещая солярии, нужно кое-что знать и иметь ввиду…

От А до В

Особенность соляриев "нового поколения" в том, что состав ультрафиолетовых лучей в них отличается от солнечных. Солярные лампы снабжены специальными фильтрами, отсекающими наиболее агрессивные ультрафиолетовые лучи спектра С и дозирующими подачу лучей А и В, необходимых для загара. Поэтому опасность ожогов в соляриях, практически, сведена к минимуму.

Краткая справка: Около 5% клеток эпидермиса - это меланоциты, клетки, производящие под действием ультрафиолетовых В лучей (короткие волны) пигмент-меланин, окрашивающий нашу кожу в темный цвет. Благодаря А-излучению (длинные волны) меланин темнеет, что является самозащитой клеток от слишком большого ультрафиолетового излучения.

Существует два типа соляриев: с лампами низкого и высокого давления.

В системах загара с лампами низкого давления используются как A, так и B-излучение, в соотношении, близкому к солнечному свету. Загар, полученный в таком солярии, проявляется не сразу, зато дольше держится. Солярии с лампами низкого давления больше подходят людям со светлой или чувствительной кожей.

Системы с лампами высокого давления излучают меньше В, но много A-лучей. Такой солярий позволяет получить быстрый загар, так как лучи А просто окисляют уже существующий в коже меланин. Поэтому солярий с лампами высокого давления больше подходит людям с нормальной и смуглой кожей или тем, кто решил "обновить" естественный загар. Избыток А-лучей может быть опасен для кожи, содержащей мало меланосом.

Также солярии делятся по способу принятия "солнечных ванн" на горизонтальные и вертикальные. Если не брать в учёт человеческую лень, то вертикальные солярии не в пример эффективнее. И загар равномерней, и свобода движений присутствует, и, наконец, это просто гигиеничнее, так как вы не соприкасаетесь с поверхностями машины.

Если вы не желаете поджариваться с ног до головы, а похвастать смуглой кожей перед коллегами хочется - садитесь в… кресло. В кресле-солярии загорают только доступные взору части тела - руки, лицо и зона декольте. Здесь используются преимущественно лампы с А- излучением, которые быстро окисляют меланин. Такой загар проявляется быстрее, но держится не слишком долго.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Начнём с пройденного. Прежде всего - умеренность. Любой загар (на пляже или в солярии) способствует старению кожи. Ведь при ультрафиолетовой атаке кожа утолщается, грубеет, теряет влагу и эластичность.

Однако, не стоит подобно Майклу Джексону жить в барокамере. Укрываясь от ультрафиолета, мы, сберегая кожу, лишаем наш организм не только красоты, но и жизненно необходимого витамина D, дефицит которого приводит к раку, кариесу, остеопорозу и рахиту. Загорая, мы предупреждаем появление заболеваний сердечно-сосудистой системы, проявления недостаточности мозгового кровобращения, дерматологические заболевания (псориаз, нейродермит, экзема и др.), заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохандрозы, артриты) и органов дыхания (бронхиты, риниты). Так что для гармонии необходимо соблюсти "золотую середину".

Краткая справка: Большая половина женщин восточной Европы (почти 70%) посещает солярий регулярно раз в месяц, и чаще двух раз в холодное время года. Понятно, что страны с теплым климатом - такие, как Испания, Португалия, Юг Франции, в эту статистику не входят. Лидерами же среди загорелых европеек выступают немки и австриячки.

Но есть ситуации, когда принятие ультрафиолета весьма не рекомендуется. Итак, не стоит посещать солярий… - если вы принимаете гормональные и противозачаточные препараты,

- при гинекологических заболеваниях, нарушениях эндокринной системы (заболевания щитовидной железы), наследственной предрасположенности к раку, при сахарном диабете;

- при обнаруженном в организме дефиците никотиновой кислоты (витамина PP), и в случаях, если вы принимаете некоторые антибиотики или различные сложные препараты (в инструкции должно быть указано, что следует избегать солнца).

- во время беременности, чтобы избежать появления пигментных пятен

Для тех же, кому "можно", несколько полезных советов. 1. Достаточная интенсивность загара в солярии (если нет противопоказаний) - раз в неделю.

2. Людям со светлой, чувствительной к ожогам кожей, посоветуют загорать по пять минут два-три раза в 10 дней с перерывом в два-три дня. Те же, кто практически никогда не обгорает на солнце, могут сразу загорать по 15 минут (однако, первый сеанс все же лучше сделать пятиминутным - для подготовки).

3. Если солярий горизонтальный, не мешает лишний раз убедится, что поверхность его продезинфицирована.

4. Берегите глаза и грудь! Это наиболее чувствительные места организма, которым избыток ультрафиолета не рекомендуется. Частый загар без специальных защитных очков может привезти к частичной потере зрения и даже катаракте.

5. От любого загара волосы пересыхают и становятся ломкими. Поэтому при посещении солярия захватите с собой косынку.

6. Лучше ходить в салоны, располагающие соляриями последнего поколения с возможностью программирования сеанса в зависимости от

По материалам Doktor.ru