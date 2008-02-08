Силовые тренировки препятствуют развитию сахарного диабета

Силовые тренировки могут способствовать снижению веса и препятствовать развитию диабета не хуже, чем бег, свидетельствуют результаты недавних исследований.

К такому выводу пришли американские ученые, вырастившие мышь, у которой мускулатура развивается так же, как у человека занимающегося, скажем, с гирей.

Группе исследователей из Бостонского медицинского университета при помощи генетических манипуляций с мышами удалось добиться от них роста мышц, аналогичных тем, которые развиваются у человека при силовых упражнениях.

Когда ген, задействованный в мышечном развитии таких "мутантов", искусственным образом отключается, мыши, если их посадить на фастфудовскую диету, начинают страдать от ожирения и проблем с печенью.

Тот же самый грызун при активированном "мышечном гене" начинает активно сжигать лишние жиры, появившиеся сложности с печенью пропадают, а также исчезает инсулиновая недостаточность.

Интересно, что мышь продолжают при этом кормить пищей с большим содержанием жира и сахара и не дают много двигаться.

Ученые теперь с уверенностью заявляют, что мышцы, при помощи которых мы поднимаем тяжести, контролируют еще и обмен веществ во всем организме.

Специалисты по физкультуре Бристольского университета в Великобритании считают, что это открытие может быть особенно полезно для пожилых людей, которым уже просто тяжело пробегать многие километры.

Они могут обратить свое внимание на гантели, ведь упражнения с ними не требуют особой выносливости, но, судя по свежей догадке ученых, помогают улучшить метаболизм.

Би-Би-Си