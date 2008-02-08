Французских медиков обвиняют в массовом заражении детей коровьим бешенством

Во Франции начинается суд над медиками, обвиняемыми в массовом заражении французских детей неизлечимой болезнью Кройцфельдта-Якоба (коровьим бешенством).

По итогам следствия, продолжавшегося почти 17 лет, подсудимым инкриминируются действия, приведшие к гибели 110 пациентов.

Умершие от неизлечимого заболевания дети были инфицированы во второй половине 80-х годов, в результате инъекций гормона роста, единственным источником которого в те годы были ткани умерших людей. Такие инъекции применялись не только при дефиците гормона роста, но и для стимуляции роста здоровых детей.

В большинстве развитых стран использование трупного гормона роста было запрещено после первого случая заражения коровьим бешенством, выявленного в США в 1985 году. Однако во Франции этот материал продолжали применять вплоть до 1988 года. При этом, по данным следствия, забор трупных тканей производился с серьезными нарушениями санитарных норм, а от родителей получавших инъекции детей скрывали информацию о потенциальных рисках лечения.

Коровье бешенство развивается крайне медленно, и признаки болезни как правило появляются спустя годы после заражения. Во Франции первый случай заболевания среди получавших инъекции гормона роста детей был зафиксирован в 1990 году. В последующие годы их число увеличилось до 110, однако эксперты не исключают развития смертельной болезни и у других пациентов.

На процессе, открывшемся в среду, перед судом предстали семь человек: врачей, фармацевтов и бывших служащих министерства здравоохранения. Им предъявлены обвинения в обмане пациентов, нарушении правил работы с биоматериалами, а также в нанесении тяжкого вреда здоровью и убийстве по неосторожности.

В случае признания вины подсудимых, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет.

Mednovosti.ru