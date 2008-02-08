Первые успешные опыты по шунтированию нервных волокон

Принципы отработанной в течение десятилетий методики шунтирования сердца впервые успешно использованы для восстановления связи между нервами, разорванными во время тяжелейших паралитических травм, вызванных переломами позвоночника. Опыты проводились на мышах.

Группе нейрохирургов из американского Колумбийского университета удалось связать нервные окончания, обходя пораженную зону. В результате парализованные конечности подопытных животных вновь начали подчиняться сигналам, поступающим из мозга.

Руководитель работ профессор Джон Мартин считает, что в течение ближайших пяти лет новая методика шунтирования нервов будет применяться и для лечения людей с тем, чтобы возвращать часть функций парализованным конечностям.

ami-tass.ru