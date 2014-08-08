На востоке Украины от оружия террористов погибли 6 военных медиков, 17 ранено

В зоне АТО на востоке Украины в результате коварных нападений террористов погибли 6 военных медиков, 17 получили ранение.

Об этом заявил министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей, сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Минобороны.

Он, в частности, напомнил, что 8 августа российские экстремисты совершили очередной террористический акт, обстреляв медицинский вертолет. «Вопреки всем нормам международного гуманитарного права, они обстреляли медицинский вертолет Вооруженных сил Украины. На борту летательного аппарата находились члены экипажа, медики и раненные граждане. В результате обстрела вертолет получил повреждение и совершил аварийную посадку», – отметил Гелетей.

Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что медицинский вертолет был оборудован исключительно для перевозки раненых и предоставления им неотложной помощи.

«На борту были нанесены красные кресты – знаки различия медицинской службы. Более того, предварительно было поставлено в известность об эвакуации данным мирным бортом раненных людей. По открытым каналам руководство АТО получило от террористов заверение о том, что вертолет будет беспрепятственно пропущен. Это дает основания считать, что нападение на медицинский борт было совершено террористами вполне сознательно», – отметил министр обороны.

При этом он сообщил, что также террористы с момента активизации на востоке Украины расстреляли в упор три санитарных автомобиля. Артобстрелами уничтожено три автоперевязочные. Во время движения в колоннах вместе с врачами взорвано четыре скорых помощи. «В результате всех этих коварных фашистских нападений шесть военных медиков погибли, а семнадцать получили ранение», - подчеркнул Гелетей.

Поэтому, по его словам, «на этом фоне обращение Кремля к организации Международного Красного Креста относительно совместной гуманитарной миссии на восток Украины выглядят особенно циничными».

«Я убежден, что каждый из этих случаев будет предметом рассмотрения не только украинских судов, но и международного трибунала, который неизбежно даст суровую оценку этим действиям и российским политикам, которые стоят за ними», – подчеркнул Гелетей.