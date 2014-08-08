ГПУ выявила существенные нарушения в госзакупках лекарств для Вооруженных Сил

Как сообщает Управление связей с общественностью и СМИ ГПУ, нарушения выявлены по предварительным результатам проверок законности использования благотворительной помощи и средств резервного фонда Государственного бюджета Украины для нужд обороны, которые проводятся по указанию генерального прокурора Виталия Яремы Управлением надзора за соблюдением законов в военной сфере с привлечением прокуроров регионов.

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"Так, еще в мае 2013 года должностными лицами Военно-медицинского департамента Министерства обороны была начата процедура закупки лекарств (63 наименования). Участие в проведении открытых торгов в течение следующих двух месяцев приняло 11 предприятий. После этого торги по всем 63 лотам были отменены, а в сентябре – ноябре того же года организованы повторные открытые торги с искусственным уменьшением общего количества их участников до трех из-за необоснованного объединения лотов в две фармакологических группы - антибактериальные средства (11 наименований) и другие лекарственные средства (55 наименований). Это привело к новым ценовым предложениям и увеличению стоимости лекарств", - отмечают в ГПУ.

Общая стоимость лишь 37 наименований лекарственных средств возросла с 4,6 млн грн, предложенных во время проведения первых торгов, до 7,2 млн грн, акцептированных по результатам повторных торгов. Таким образом, размер расходов бюджетных средств на закупку лекарственных средств увеличился на 2,8 млн. грн.

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По данным фактам 08.08.2014 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о наличии в действиях должностных лиц Министерства обороны Украины признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 425 УК Украины (халатное отношение к выполнению должностных обязанностей), - говорится в сообщении.