Кому нельзя есть сливы

С осторожностью следует включать сливы в рацион детей, так они могут спровоцировать желудочные боли, расстройства желудочно-кишечного тракта, урчание в желудке и понос.

Сливовый сок с осторожностью нужно употреблять больным подагрой и ревматизмом, потому как при этих болезнях в организме человека обязательно должно быть достаточное количество жидкости, в то время как сок из сливы способствует ее выведению.

В связи с тем, что в сливовом соке высоко содержание сахаров, он не показан при сахарном диабете и может употребляться диабетиками лишь в минимальных количествах.

Также чернослив не рекомендуется чернослив при сахарном диабете и ожирении.