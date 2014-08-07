Переселенцев-инвалидов обеспечат реабилитационными средствами по месту проживания

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, по словам министра Людмилы Денисовой, отныне в случае отсутствия у граждан, которые переселились из районов проведения антитеррористической операции, документов, подтверждающих право на реабилитационные средства и услуги, орган социальной защиты населения организует его реализацию на основании соответствующей информации, которая содержится в Централизованном банке данных по проблемам инвалидности. Если в банке данных ее не будет, орган соцзащиты будет обращаться за необходимыми документами по зарегистрированному месту проживания или пребывания лиц с инвалидностью.

Что касается переселенцев с временно оккупированной территории (Крым), то органы соцзащиты населения будут содействовать в получении необходимых документов по фактическому месту проживания или пребывания в соответствующих заведениях здравоохранения (речь идет, в частности, об экспертных заключениях об установлении инвалидности и индивидуальной программе реабилитации), а также в контролирующих органах (относительно идентификационного номера).

„Чтобы получить технические средства реабилитации или реабилитационные услуги, переселенец должен обратиться в местный орган социальной защиты населения. Соответствующий орган проверит предоставленные лицом документы, а в случае их отсутствия – поспособствует в получении”, – объяснила министр.