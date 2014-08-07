Увеличено суточные нормы питания в детских учреждениях оздоровления и отдыха

Правительство увеличило суточные нормы питания в детских учреждениях оздоровления и отдыха.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

«Кабинет министров Украины внес изменения в свое постановление от 22 ноября 2004 г. №1591, тем самым приведя суточные нормы питания в детских учреждениях оздоровления и отдыха к реальным физиологичным потребностям детей разного возраста с учетом повышенной физической активности», - отмечается в сообщении.

Как объяснила министр социальной политики Людмила Денисова «до сих пор предусматривалось, что максимальный показатель энергозатрат детей во внегородских (стационарных) учреждениях составляет 3 228 ккал в сутки. Однако фактически, с учетом повышенной физической активности, энергозатраты детей составляют 3 500 – 4 500 ккал в день, который объясняется физическими и эмоциональными нагрузками. Такие показатели энергозатрат подтверждают и научные работники. Именно потому, что энергетическая ценность рациона питания детей должна полностью соответствовать их энергозатратам, и возникла необходимость во внесении соответствующих изменений».

Следовательно, в соответствии с принятыми изменениями, нормы питания в учреждениях оздоровления и отдыха устанавливаются в зависимости от возраста ребенка (до 10 лет включительно и 11–17 лет включительно) и типа учреждения (труда и отдыха, палаточные городки; внегородские стационарные детские центры; учреждения санаторного типа; лагерь с дневным пребыванием).

«Нормы питания (количество граммов потребления продуктов) и перечень продуктов будут зависеть от физических нагрузок детей в разных типах детских учреждений. Энергозатраты ребенка должны покрываться достаточным энергообеспечением за счет адекватного количества белков, жиров и углеводов, что и предусмотрено постановлением”, - отметила министр.

По ее словам, будут увеличены нормы потребления мяса, мясопродуктов и рыбы, а также свежих овощей, фруктов и соков для детей всех возрастных групп. Для детей старшей возрастной группы (11–17 лет включительно) увеличены нормы потребления масла, круп, бобовых и макаронных изделий.

Денисова заверяет, что это решение правительства позволит еще и разнообразить ассортимент блюд в меню детских заведений оздоровления и отдыха.

Новые нормы начнут действовать с 1 января 2015 года.