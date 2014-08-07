Из Днепропетровска отправлены на лечение в Латвию тяжелораненые из зоны АТО

Из аэропорта Днепропетровска сегодня утром самолетом отправлены на лечение в Латвию двое тяжелораненых из зоны проведения АТО - Иван Решетник и Александр Чайковский.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, согласно договоренностям между Днепропетровской облгосадминистрацией и руководством Латвии раненых бесплатно будут лечить в Университетской клинической больнице им. Паула Страдинга в Риге. Днепропетровская сторона, в частности, Всеукраинский фонд помощи защитникам Украины, взял на себя транспортировку. Самолет в Ригу не был предназначен для перевозки лежащих пассажиров, поэтому места переоборудовали. Сопровождают в Латвию раненых опытная анестезиологическая бригада Днепропетровской областной больницы им. Мечникова.

Врачи оценили тяжесть состояния раненых, учли потребность в лечении за рубежом в лучших профильных клиниках, которые специализируются на восстановительной терапии травм позвоночника и спинного мозга, а также огнестрельных повреждений мягких тканей.

Раненых в аэропорту провожал заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Святослав Олейник.

«Мы сейчас занимаемся налаживанием контактов с другими странами – клиниками Израиля и Чехии. Готовятся документы на больных. Для отправки на лечение больных за границу уже налажена система быстрого оформления заграничного паспорта и открытия визы в течение 3-4 суток», - отметил он.