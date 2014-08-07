Украинские врачи призвали российских коллег способствовать миру в Украине

Украинские врачи призвали мировое медицинское сообщество и российских коллег способствовать миру в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в Мариинском парке в центре Киева на обзорной площадке собралось более 50 медиков, которые держали в руках желтые и голубые шары, а также плакаты с надписями: "Украинские врачи - за мир!".

Как сказал на акции министр здравоохранения Олег Мусий, в этом году врачи Украины впервые приобщились к международному дню "Врачи мира за мир".

"Кто, как не врачи, понимает, что сохранение мира и человеческой жизни является наивысшей ценностью, в том числе в Украине. Именно поэтому сегодня собрались врачи, чтобы высказаться, и весь мир мог услышать наше обращение к врачам мира, к врачам России, чтобы они своим влиянием, как представители самой гуманной профессии, повлияли на политиков, чтобы они не развязывали военные действия, и мы могли совместными усилиями достучаться до внешнего агрессора - России, которая объявила войну Украине, и гибнет очень много наших людей. Мы понимаем, что ценность жизни является наибольшей, поэтому призываем врачей России обратиться к Путину, чтобы он прекратил эту неприкрытую агрессию по отношению к Украине, а также обратиться к другим врачам мира, чтобы они способствовали своим влиянием на руководителей государств, чтобы во всем мире прекратились военные конфликты", - подчеркнул министр.

После этого представители медицинского сообщества столицы, а также Мусий выпустили в небо белых голубей, которым прикрепили листовки с призывами к миру.