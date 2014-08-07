В Украину прибудут швейцарские врачи для физической реабилитации пострадавших в боевых действиях

В конце августа в Украину прибудут швейцарские врачи для физической реабилитации пострадавших в результате боевых действий.

Об этом УНИАН сообщили в управлении коммуникативной политики и связей с общественностью Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

«Достигнута договоренность с руководством Международного Комитета Красного Креста о прибытии в Украину врачей из Швейцарии», - сообщила Уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская после встречи с руководителем направления «Здоровье» миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине Оскаром Авагарди.

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Во время встречи обсуждались практические вопросы сотрудничества, а также была достигнута договоренность относительно прибытия в конце августа врачей из Швейцарии, которые встретятся непосредственно с пострадавшими и проведут предварительные медицинские консультации.

Ранее Лутковская обратилась к президенту Международного Комитета Красного Креста Питеру Мауреру по поводу организации физической реабилитации лиц, котогрые принимали участие в АТО или пострадали в результате боевых действий на востоке. В своем письме она отметила: «Обращаюсь к Вам с просьбой проинформировать о возможности использования ресурсов Специального фонда для инвалидов Международного Комитета Красного Креста с целью предоставления помощи пострадавшим относительно обеспечения протезирования, а также о возможности дальнейшего сотрудничества и внедрения совместного проекта в Украине».

Как известно, Красный Крест имеет более 40-летний опыт в протезировании конечностей и проведении физической реабилитации людей.