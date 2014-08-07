Из зоны АТО в другие регионы Украины выехали свыше 69 тыс человек
12:15, 07 августа 2014Страна
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Фото: УНИАН
Из зоны проведения АТО в другие регионы Украины выехали свыше 69 тыс. 480 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
По его словам, из указанного количества людей 24 тыс. - дети.
Как отметил Лысенко, наибольшее количество вынужденных переселенцев находится в Киеве - 15 тыс. 368 людей.
Он заметил, что «Укрзализныця» подготовила поезда и варианты их применения с учетом бесперебойного вывоза населения востока в другие регионы Украины.
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