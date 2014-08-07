Из зоны АТО в другие регионы Украины выехали свыше 69 тыс человек

Из зоны проведения АТО в другие регионы Украины выехали свыше 69 тыс. 480 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, из указанного количества людей 24 тыс. - дети.

Как отметил Лысенко, наибольшее количество вынужденных переселенцев находится в Киеве - 15 тыс. 368 людей.

Он заметил, что «Укрзализныця» подготовила поезда и варианты их применения с учетом бесперебойного вывоза населения востока в другие регионы Украины.