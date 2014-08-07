На территории трех областей РФ зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

В частности, получен положительный результат на африканскую чуму свиней при исследовании проб патологического материала, отобранного от кабана, отстрелянного на территории Мосальского района Калужской области. Также получен положительный результат на АЧС при исследовании проб патологического материала, отобранного от павшей домашней свиньи на территории Рузского района Московской области.

Кроме этого, получен положительный результат на африканскую чуму свиней при исследовании проб патологического материала, отобранного от павших домашних свиней на территории Великолукского района Псковской области.

Как сообщал УНИАН, 24 июля Украина запретила ввоз на свою территорию свиней и свинины из Российской Федерации в связи с очередной вспышкой африканской чумы свиней в РФ.

При этом в ведомстве добавили, что информация об обнаружении вируса АЧС в мясной продукции в российских городах Брянск, Оренбург и в Курской области ранее была распространена Россельхознадзором.

Госветфитослужба по просьбе Россельхознадзора с 3 февраля текущего года приостановила сертификацию живых свиней и продукции свиноводства для экспорта в Россию в связи со случаями заражения животных АЧС в Луганской области.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.