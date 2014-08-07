Систему интернатных заведений в Украине будут реформировать в сотрудничестве с Фондом ООН

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, такая договоренность была достигнута во время встречи заместителя министра социальной политики Наталии Федорович с представителем Фонда ООН в Украине в области народонаселения Нузхат Эхсан.

По словам Федорович, прежде всего, речь идет о сотрудничестве в реализации Плана мероприятий по решению проблемных вопросов интернатных учреждений системы социальной защиты населения, утвержденного министром социальной политики 26 июня этого года. Документом, в частности, предусматривается автоматизация учета воспитанников и подопечных стационарных учреждений на базе программного комплекса „Централизованный банк данных по проблемам инвалидности”.

Кроме того, стороны обсудили вопрос паспортизации всех интернатных учреждений, по результатам которой планируется провести оптимизацию работы таких заведений. В первую очередь - это развитие новых форм обслуживания, в том числе - создание отделений дневного ухода, поддерживающего проживания и временного пребывания.

Главной целью реорганизации системы интернатных учреждений является обеспечение всех индивидуальных потребностей подопечных и воспитанников таких заведений. Федорович убеждена, что для этого необходимо, в первую очередь, повысить уровень квалификации персонала.

Также в ходе встречи стороны договорились создать Межведомственную рабочую группу для реализации Национального плана действий по вопросу старения населения.

Федорович и Эхсан не обошли вниманием и ситуацию, которая сложилась на востоке Украины. В частности, речь шла о вывозе около 650 подопечных интернатных учреждений из Луганской области. Уже эвакуированы подопечные 41 интерната из Донецкой и Луганской областей, сообщила заместитель министра.