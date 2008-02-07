В Виннице количество больных гриппом увеличивается

На протяжении последней недели винничане начали больше болеть гриппом. Об этом сообщают в городской санэпидстанции, согласно статистике.

В частности, с 28 января по 3 февраля рост заболеваемости составляет девять процентов.

"За прошлую неделю почти 3,5 тысяч винничан переболели, при этом, половина из них – дети, - рассказывает врач-эпидемиолог городской санэпидстанции Наталия Губанова. – Однако, это ниже уровня эпидпорога на 19,5 %. С понедельника ситуация осложняется, однако, еще рано делать выводы. Будут ли введены ограничивающие мероприятия в больницах и учебных заведениях будет известно через пару дней".

Пока еще все школы подают информацию о количестве детей, которые не посещают уроки и по каким причинам, отмечают в санэпидстанции.

Врачи советуют меньше ездить в транспорте и при первых же симптомах вызывать врача. Своевременное лечение необходимо еще и потому, что болезнь может протекать в незаметной форме.

Для профилактики нужно употреблять общеукрепляющие средства, в частности, “Амизон”, “Эхинацея”. Также полезно употреблять лук и чеснок.

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