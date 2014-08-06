Президент поручил Минздраву снять ограничения на сертификацию лекарств для армии
17:31, 06 августа 2014Страна
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Это нужно сделать в течение недели
Фото: Пресс-служба Минобороны
Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству здравоохранения в течение недели снять ограничения на сертификацию лекарств для армии.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
«Президент поручил Минздраву снять ограничения на сертификацию лекарств, в которых нуждается армия. И дал на это неделю», - написал Цеголко.
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