Президент поручил Минздраву снять ограничения на сертификацию лекарств для армии

17:31, 06 августа 2014
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Это нужно сделать в течение недели

Фото: Пресс-служба Минобороны

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству здравоохранения в течение недели снять ограничения на сертификацию лекарств для армии.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Президент поручил Минздраву снять ограничения на сертификацию лекарств, в которых нуждается армия. И дал на это неделю», - написал Цеголко.

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