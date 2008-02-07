Птичий грипп вернулся в Крым

Вирус высокопатогенного гриппа птицы обнаружен в домашнем хозяйстве в селе Кировское Черноморского района Крыма. Там зафиксирован падеж птиц (погибло 3 птицы).

Как сообщила в телефонном разговоре корреспонденту УНИАН начальник Управления ветеринарной медицины в Крыму Мария МИРОШНИЧЕНКО, в результате предварительных исследований выявлен вирус гриппы А, серотип Н5. В настоящее время проводятся дополнительные исследования.

«Вовремя поступил сигнал, - отметила М.МИРОШНИЧЕНКО. - Сейчас проводятся мероприятия по недопущению распространения вируса».

На место уже выехала милиция и другие службы. Принимаются меры по недопущению распространения вируса (предполагается выставить в районе села ограничительные посты, запретить вывоз птицы из села).

Начальник Управления ветеринарной медицины в Крыму также сообщила, что в Красногвардейском районе Крыма проведена заключительная проверка, и завтра, 8 февраля, будет снят карантин.

Напомним, в одном из хозяйств в селе Ровное Красногвардейского района АРК в январе был выявлен птичий грипп. В хозяйстве были утилизованы путем сжигания все птицы - почти 25 тысяч. Постоянно проводился мониторинг.