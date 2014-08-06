Вышло издание для военных о домедицинской помощи в боевых условиях

Вышло из печати методическое издание для военнослужащих о предоставлении домедицинской помощи в условиях боевых действий.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Во время презентации издания, которая состоялась в Украинском научно-практическом центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины, отмечалось, что на печать издания не потрачено ни копейки государственных денег, оно финансировалось за деньги общественных организаций и благотворительных взносов.

«Это уникальное издание в удобном формате, которое обобщает основные алгоритмы предоставления неотложной помощи на поле боя. В нем освещен лучший мировой опыт предоставления догоспитальной помощи в зонах военных конфликтов, правила пользования индивидуальными аптечками, правила транспортировки раненых – то есть те простые рекомендации, которые спасают жизнь наших военных», - сообщил во время презентации заместитель министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец.

По его словам, появление этого издания – продукт совместных усилий гражданских и военных медицинских служб, а также межведомственного штаба по медицинскому обеспечению пострадавших в зоне проведения АТО и временно перемещенных лиц.

«Фактически каждый второй солдат будет иметь эту важную «методичку», которая вышла тиражом 15 тысяч экземпляров. Кроме того, авторы разработали еще и мобильную версию издания, которую можно просто установить на мобильный телефон, смартфон, планшет или ноутбук», - сказал Лазоришинец.

Мобильные версии и электронная версия книги доступны на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины в разделе «Домедицинская помощь».

По словам одного из авторов издания, заведующего отделом подготовки инструкторов по предоставлению домедицинской помощи Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины Виталия Крылюка, владение практикой предоставления догоспитальной медицинской помощи для военных является крайне необходимым, ведь фактически 80 процентов смертей на поле боя происходит от кровопотерь. Поэтому от знания и умения оказать себе или товарищу необходимую первую помощь будет зависеть их жизнь.

Крылюк также сообщил, что учения по предоставлению домедицинской помощи проводятся во всех региональных центрах экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и являются абсолютно бесплатными. Кроме этого, организованы учения и на полигонах, где проходит военная подготовка бойцов перед выездом в зону АТО.