Ринат Ахметов объявляет о создании Гуманитарного штаба помощи жителям Донбасса

Гуманитарный штаб создан при Фонде Рината Ахметова с целью объединения ресурсов Фонда и всех бизнесов Группы СКМ для оказания максимальной помощи жителям Донбасса – в организации эвакуации из зоны военных действий, размещения в местах временного компактного проживания, доставки гуманитарной помощи, материальной поддержки семей погибших.

Завтра, 6 августа, 13:30, в ИА УНИАН по адресу ул. Крещатик, 4, состоится пресс-конференция Риммы Филь, координатора Гуманитарного Штаба и Анатолия Заболотного, директора Фонда Рината Ахметова.

В ходе пресс-конференции участники расскажут о наиболее острых проблемах, задачах и основных направлениях деятельности Гуманитарного штаба, ответят на вопросы журналистов.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции.

Дата: 6 августа.

Время: 13:30-15:00.

Место: ИА УНИАН, ул. Крещатик, 4, 2-й эт., зал для пресс-конференций.

Аккредитация по номеру: +38 044 502 52 12; + 38 050 347 97 20.