Власти Киева планируют предоставить инвалидам бесплатные автомобили
14:22, 07 февраля 2008Страна
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Их получат более 270 жителей города
В этом году власти Киева планируют предоставить бесплатные автомобили более 270 инвалидам города.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Согласно с данными КГГА, на протяжении 2007 г. автомобили от городской власти получили более 200 инвалидов столицы.
Как информируют в пресс-службе столичной мэрии, в помещении КГГА состоится вручение ключей от 15 легковых автомобилей «Славута».
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