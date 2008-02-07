Власти Киева планируют предоставить инвалидам бесплатные автомобили

В этом году власти Киева планируют предоставить бесплатные автомобили более 270 инвалидам города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Согласно с данными КГГА, на протяжении 2007 г. автомобили от городской власти получили более 200 инвалидов столицы.

Как информируют в пресс-службе столичной мэрии, в помещении КГГА состоится вручение ключей от 15 легковых автомобилей «Славута».