Йогурт улучшает здоровье ВИЧ-инфицированных

Африканские и канадские ученые обнаружили, что молочные продукты с "живыми" бактериями, улучшают здоровье людей с ВИЧ, так как помогают снизить вероятность диареи и тошноты.

Йогурты с живыми бактериями значительно уменьшили уровень диареи среди ВИЧ-положительных женщин в странах Африки ниже Сахары, где проблемы с пищеварением являются очень насущной проблемой людей с ВИЧ. Эти данные особенно важны для регионов, где до сих пор нет доступа к антиретровирусной терапии.

"Это первое исследование, которое показало плюсы пробиотического йогурта для качества жизни, проводилось среди женщин с ВИЧ/СПИДом из Нигерии. Оно показало, что простой пищевой продукт может облегчить бремя СПИДа в Африке", - пишут авторы исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Journal of Clinical Gastroenterology.

В исследовании участвовали 24 женщины в возрасте от 18 до 44 лет, которые страдали от умеренной диареи. Эти женщины не принимали антиретровирусную терапию или пищевые добавки. Предыдущие исследования также продемонстрировали, что добавки с живыми бактериями могут защитить маленьких детей от пищевых инфекций и диареи. Эти данные говорят о том, что пробиотики могут улучшить качество жизни людей с ВИЧ.

Здоровье.intermedia