Заболотный: Ринат Ахметов всегда будет помогать землякам

Сотрудники фонда, привлеченные организации и волонтеры помогали и помогают выбраться из охваченных боевыми действиями городов мирным жителям, эвакуируют детские дома и интернаты, помогают тем, кому эта помощь сейчас больше всего необходима... О том, как работает Фонд сейчас, на фронте, и какие планы у него на будущее, когда на донецкую землю придет, наконец, долгожданный мир, «Сегодня» поговорила с его директором Анатолием Заболотным.

- Анатолий, Фонд Рината Ахметова активно помогает в эвакуации людей из зоны АТО. Сколько людей уже эвакуировано, и как продолжается эта работа сейчас?

- Как только в городах Донбасса начали стрелять, учредитель Фонда Ринат Леонидович Ахметов поставил очень четкую задачу, что мы должны помогать мирным жителям, оказавшимся в опасности, помогать всем, что в наших силах. И поэтому в зону нашего внимания попала и эвакуация, и размещение людей, и гуманитарная помощь.

Мы начинали с подопечных программы «Сиротству-нет» — с детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей, с которыми работали в мирное время. Эвакуировали их на безопасные территории в Донецкой области, а также в соседние с Донбассом области — Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую, размещали на базах отдыха предприятий группы «СКМ». Также мы с самого первого дня буквально били во все колокола, что дети из интернатных учреждений должны срочно покинуть зону АТО — и, безусловно, помогали вывезти их.

Но запрос на эвакуацию из «горячих точек» был настолько высок, что мы стали эвакуировать из Славянска и Краматорска, Дружковки женщин, детей, стариков, инвалидов. Зачастую эта работа делалась полупартизанскими методами - маленькими автобусами, машинами провозили небольшие группы людей через блок-посты, к пунктам сбора, где их уже большими автобусами везли в безопасные места.

На сегодняшний день Славянск, Краматорск и Дружковка освобождены, эвакуация оттуда не ведется, но появились новые города, где АТО идет очень активно. Прежде всего, я говорю о Горловке и Донецке — люди оттуда выезжают сотнями. Ищем партнеров, чтобы эвакуировать больше людей из Луганской области. Вывозим людей с ограниченными возможностями из Донецкой области. Если человек прикован к постели, то по адресу отправляются волонтеры, находят его и эвакуируют. В том числе вывезли 30 человек, которые были на гемодиализе, и им срочно нужно было попасть в медучреждение. Всего фонд эвакуировал 2000 инвалидов. Дети и инвалиды в такой ситуации оказываются самыми беспомощными категориями.

На сегодняшний день Фонд Рината Ахметова вывез из зоны АТО более 9 тысяч человек, и которых более половины, почти 5 тысяч — это дети. Дети, семьи с детьми, женщины, пожилые люди и те, кто нуждается в срочной медицинской помощи, — это наш фокус, их эвакуации мы помогаем в первую очередь.

- В Славянске и Краматорске наступил мир, и наверняка многие уже хотят назад, домой. Как Фонд помогает им в этом? И много ли людей уже вернулось?

- Да, Фонд Рината Ахметова всячески содействует людям, которые хотят вернуться в освобожденные города. А вернуться хотят, действительно, уже очень многие. Еще в июле, когда я разговаривал с переселенцами, они просили: пожалуйста, верните нас обратно. Это такой донбасский характер, они патриоты своего края. Сразу, как только города освободили, люди, которых мы эвакуировали, говорили нам: мы знаем, что уже можно возвращаться! Нас останавливали военные, говорили, что нужно подождать еще денек, поскольку в городах остается много неразминированных объектов. Так что мы, в буквальном смысле, находились между двумя жерновами — желанием людей вернуться и запретом от военных.

На сегодняшний день мы помогли вернуться более чем 300 жителям Славянска и Краматорска. Помогаем им и в восстановлении домов, если те были разрушены. Речь не идет о крупных стройках, но, скажем, если у дома нет крыши, но сам он остался цел, то мы завозим шифер, раздаем его людям, чтобы они могли восстановить кровлю.

В будущем, конечно, речь пойдет о масштабных восстановительных работах. Ринатом Ахметовым будет запущена специальная программа по восстановлению городов Донбасса.

- С какими еще трудностями приходится сталкиваться Фонду во время своей работы в зоне АТО?

- С проблемами, увы, нашим волонтерам приходилось сталкиваться с обеих противоборствующих сторон. Любые люди, которые часто пересекают блок-посты, вызывают у военных подозрение, комбатанты их не любят.

Еще одна проблема — отсутствие координации с военными, с теми, кто ведет АТО. Но не всегда! Скажем, у нас есть очень позитивный пример по Николаевке: люди несколько дней сидели в подвалах под бомбежками, и там был бешеный запрос на вывоз — на горячие линии Фонда постоянно поступали звонки. И мы связались с силами АТО и спросили, как мы можем вывезти людей. Нам сказали: подождите еще сутки, и тогда будет безопасно. У людей не было еды, заканчивалась вода, но наступила определенность. В ситуации войны это очень важно.

И, безусловно, огромная проблема — отсутствие гуманитарного коридора. Да, в последние дни он появился в Луганске, люди выезжают по нему. Но, увы, заявления о том, что коридор будет создан, появлялись гораздо чаще, чем сам коридор. Сейчас они жизненно необходимы в Шахтерске, Торезе, в Снежном — и там их нет.

- Каковы дальнейшие планы Фонда? Вы ранее сказали, что будет запущена программа по восстановлению Донбасса — расскажите поподробнее.

- Ринат Ахметов – это благотворитель, который всегда будет помогать жителям Донбасса, будет помогать восстановлению родного края, его возвращению к мирной жизни. Сейчас нашим Фондом будет разворачиваться огромная гуманитарная программа по помощи людям — тем, кто хочет уехать, кто уехал, но негде жить, кому на местах необходима медицинская, психологическая помощь, и тем, кто возвращается. Есть понимание, что необходима помощь по восстановлению инфраструктуры, по созданию рабочих мест.

Мы за эти месяцы приобрели огромный опыт, и мы понимаем, что без нас там очень трудно будет что-то сделать. Поэтому у нас сейчас разработана и запускается очень масштабная, всесторонняя программа помощи людям – по эвакуации, поддержке на местах, по возвращению и восстановлению разрушенного жилья. Буквально на днях мы представим эту программу.

- Хотелось бы вернуться к теме детей, поскольку это приоритет Фонда. Как складываются судьбы ваших маленьких подопечных из программы «Сиротству — нет»? Быть может, кому-то из маленьких донетчан уже на новом месте удалось найти семью?

- Да, такие светлые истории есть! В самый разгар военных действий в Краматорске мы помогали в усыновлении ребенка из детского дома. Усыновитель не побоялся поехать в город, чтобы забрать личное дело мальчика, без которого бы процесс усыновления не состоялся бы. Ребенка, к слову, нашли на портале www.sirotstvy.net. Это история со счастливым концом – ребенок уже 1,5 месяца как в семье.

Могу сказать и о детском доме семейного типа Ковалевых. Они сами приехали оттуда, с войны, мы помогли им эвакуироваться в Запорожье, разместили на «Хортице», базе «Запорожстали». И мама, Наталья Ковалева, зная, как тяжело было все это пережить ее детям, выразила желание взять еще малышей, которые тоже оказались в зоне боевых действий. Она сказала нам об этом, и мы, конечно же, поможем.

Все это время дети-сироты находились под пристальным вниманием представителей т.н. ДНР. Они либо запрещали их вывозить, либо требовали вывезти их в Россию. Тогда социальные работники совместно с сотрудниками программы «Сиротству-нет» оперативно устроили часть детей в приемные семьи, некоторых забрали родственники.

Очень жаль, что детский вопрос использовался исключительно в целях пропаганды или личного пиара. 3 дома ребенка мы вывезли с третьей попытки. Это более 130 детей в возрасте от 2-х месяцев до 4-х лет. Также мы эвакуировали детей из всех приютов Донецкой области. Дети находятся на оздоровлении в безопасных регионах Украины.

- Как в условиях войны действуют другие программы Фонда, скажем, по борьбе с туберкулезом? Ведь много больных осталось в зоне боевых действий. Поступают ли им медикаменты?

- Мы не закрыли ни одной нашей программы, это очень важный момент. К тому же оказалось, что программы, которые мы так долго выстаивали в мирное время, оказались важными и востребованными в условиях боевых действий. Я говорю, в частности, о телемедицине.

Фонд внедрил телемедицинцу в Мариупольском, Шахтерском, Горловском, Краматорском и Донецком тубдиспансерах – поставить диагноз и провести консультацию можно дистанционно. Фтизиатры ценят эту возможность в условиях войны. Что касается Краматорска, Славянска, то там больных с открытой формой туберкулеза опять-таки на спецтранспорте, купленном Фондом, перевезли в Донецкий тубдиспансер еще до начала активной фазы АТО.

Те, кому позволяет состояние, у кого нет заразных форм туберкулеза, находятся дома (что, кстати, является рекомендацией ВОЗ! Больных нельзя держать в стационарах ради коек), их обеспечили препаратами. К счастью, препараты, и в этом заслуга и программы, и облздрава, в диспансерах в достаточном количестве, до конца года точно хватит. И мы будем следить, чтобы лекарства у больных туберкулезом были.

В программу «Современное образование» тоже внесла свои коррективы ситуация в стране: под угрозой оказалось проведение ВНО. Министерство образования и науки обратилось к Ринату Ахметову, он поручил Фонду решить вопрос, и мы закупили все необходимые материалы для своевременной печати тестов.

- Но не войной единой! Ведь Фонд работает с 2005 года, - что удалось сделать? Чего добиться?

- Мы подготовили отчет за 6 лет работы, он опубликован на нашем сайте, поскольку Фонд всегда позиционировал себя как предельно открытый и прозрачный. Мы показали результаты и бюджеты, которые мы потратили на все программы: за 6 лет Ринат Ахметов потратил 721 миллион гривен только через наш Фонд. Если же брать его благотворительность в целом, то сумма составляет больше миллиарда.

Если говорить, скажем, о нашей программе «Рак излечим», то нами был создан первый в Украине Центр лучевой терапии полного цикла на базе Ровенского областного онкологического диспансера, где ежегодно получают помощь около 3500 человек. В Центре внедрены лучшие мировые практики диагностики и лечения – «золотой стандарт»;

Все 8 областей Западной Украины оснащены современным оборудованием. В первом полугодии 2014 мы выполнили обязательство по последней области - установили линейный ускоритель в Луцке. Ежегодно в каждом из областных онкоцентров необходимую диагностику и лечение онкозаболеваний получают порядка 3000 пациентов.

Если говорить о людях, то более 75 000 человек получили возможность диагностировать и вылечить ряд онкозаболеваний на оборудовании фонда. 650 из них – дети.

Мы серьезно «подорвали» интернатную систему. Украина взяла курс на деинституционализацию этих учреждений. 7050 детей обрели новых родителей благодаря нашему порталу www.sirotstvy.net. Мы создали 39 детских домов семейного типа. Более 13000 детей совместными усилиями партнеров, минсоцполитики воспитываются в приемных семьях.

По туберкулезу — через 5 лет реализации нашей программы в Донецкой области заболеваемость среди впервые выявленых больных снизилась на 22 % по сравнению с 2008 г., а смертность от туберкулеза – на 41 % (для сравнения по Украине показатели составляют 13 % и 37 %, соответственно). Не стоит забывать, что именно донецкий регион по заболеваемости туберкулезом является одним из самых сложных.

В первом полугодии 2014 мы закончили оснащение всех областных тубдиспансеров оборудованием, которое позволяет ставить точный диагноз не за 2 месяца, как это было раньше, а за 2 дня.

«Адресная помощь» фонда – это более 19 000 людей, которые получили необходимую адресную поддержку от Рината Ахметова. В 2014 году это и семьи погибших шахтеров. Им Ринат Ахметов помогает всегда.

Это и семьи погибших во время противостояний на Майдане в феврале. Фонд сразу отреагировал, когда появилась беда. И очень важно, что мы выбрали гуманитарный подход — мы помогали всем семьям погибших, и активистов, и силовиков. Как показала жизнь, это был правильный подход. Если взглянуть на судьбы людей, то они принципиально одинаковы.

Расскажу две истории: был парень — единственный сын у родителей, победитель олимпиад, талантливый мальчик — погиб на Майдане, и родители сказали: все, смысл жизни потерян. А другая семья — небольшой городок, даже поселок, тоже единственный сын. Родители взяли кредит, хотели, чтобы он получил очень хорошее образование. Парень хотел поступать в военную академию, но был нужен опыт службы — и он пошел во внутренние войска. И спустя три месяца был убит. Практически две одинаковые судьбы: и тот и другой — украинцы. И таких историй, к сожалению, много.

А потом пришла война. И мы вновь не смогли остаться в стороне: на сегодняшний день у нас очень много проходит совещаний, встреч, учредитель Фонда лично принимает в них участие, а новые программы запускаются буквально «с колес», в режиме реального времени.

Сейчас в зоне боевых действий находится порядка 3 миллионов человек. Это земляки Рината Ахметова, и он чувствует, что обязан им помогать. И будет им помогать — по зову сердца.