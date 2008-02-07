В Харькове построят клинику с самым современным медицинским оборудованием

На создание университетской клиники Харьковская область получит около 74 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской ОГА, об этом проинформировал заместитель главы облгосадминистрации Игорь ТЕРЕХОВ на заседании координационного совета по вопросам здравоохранения, в ходе которого рассматривался вопрос о создании университетской клиники в рамках подготовки к проведению Евро-2012.

По его словам, новая клиника должна быть построена при Харьковском Национальном медицинском университете и, по требованиям УЕФА, должна объединять три направления: лечение, научно-исследовательскую работу и обучение студентов-медиков.

По словам И.ТЕРЕХОВА, на данный момент в Украине нет ни одной университетской клиники, отвечающей стандартам, которые предъявляются УЕФА.

Для создания такого рода учреждения в Харьковской области из государственного бюджета будет выделено почти 74 млн. грн. Первый транш в 5,8 млн. грн. для создания проектно-сметной документации планируется уже в этом году.

В требованиях УЕФА отмечено, что университетская клиника должна располагаться в радиусе 2 км. вокруг основной спортивной площадки. Под эти критерии в Харькове подходит несколько медицинских учреждений, которые можно переоборудовать под новую клинику, и несколько площадок, на которых ее можно построить.

После длительного совещания члены координационного совета решили предложить несколько вариантов, из которых наиболее приоритетный и перспективный, с их точки зрения, - строительство новой клиники на территории 17-й городской клинической больницы.

Менее удачным участники мероприятия назвали военный госпиталь, кроме того, предлагается рассмотреть вариант строительства университетской клиники на территории областной клинической больницы.

Подводя итог заседания, И.ТЕРЕХОВ пообещал передать А.АВАКОВУ предложению членов координационного совета, а, кроме того, обратил внимание собравшихся, что подготовка к Евро-2012 - это уникальный шанс для Харьковской области получить университетскую клинику с наиболее современным медицинским оборудованием.